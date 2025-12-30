VIDEO: Sahara India Refund पोर्टल को लेकर फूटा पीड़ितों का गुस्सा, OP Srivastava की रिमांड को लेकर भी ज्ञापन

#SaharaRefundPortal #opsrivastava arrest #SupremeCourthearing #SaharaIndiaRefundwebsite Sahara India Refund: सहारा में न जाने कितने ही पीड़ितों के पैसे फंसे हैं। अभी तक उनके हाथ खाली हैं। सरकार के रिफंड पोर्टल से भी उन्हें कोई खास सहायता नहीं...

Sahara India Refund: सहारा में न जाने कितने ही पीड़ितों के पैसे फंसे हैं। अभी तक उनके हाथ खाली हैं। सरकार के रिफंड पोर्टल से भी उन्हें कोई खास सहायता नहीं मिल रही है। वहीं इस बीच सहारा पीड़ितों ने सहारा पोर्टल को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। इसके साथ ही बीते 29 दिसम्बर को जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह सोलंकी ने ओपी श्रीवास्तव की मध्यप्रदेश में रिमांड पर लाने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की बात कही...