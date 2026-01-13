Main Menu

VIDEO: 'नेता प्रतिपक्ष गायब हो गए..', Sanjay Saraogi ने विपक्ष पर बोला हमला

Edited By Swati Sharma, Updated: 13 Jan, 2026 03:38 PM

#SanjaySaraogi #BegusaraiNews Begusarai News: बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "बांग्लादेश में लगातार वहां के मंदिरों और हिंदू समाज के लोगों पर लगातार आक्रमण हो रहा है। मंदिर भी तोड़े गए हैं। इस पर विपक्ष चुप है। ये दुर्भाग्य है कि हिंदू...

Begusarai News: बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "बांग्लादेश में लगातार वहां के मंदिरों और हिंदू समाज के लोगों पर लगातार आक्रमण हो रहा है। मंदिर भी तोड़े गए हैं। इस पर विपक्ष चुप है। ये दुर्भाग्य है कि हिंदू अल्पसंख्यक पर बंग्लादेश में आक्रमण हो रहा है और विपक्ष चुप है। बांग्लादेश की सरकार को हिंदुओं को पूर्ण सुरक्षा देनी चाहिए।"

