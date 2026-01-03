School Closed in Patna: भीषण ठंड के चलते पटना में कक्षा 5 तक स्कूल बंद, DM का सख्त आदेश जारी

बिहार की राजधानी में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। तापमान लगातार गिरने और घने कोहरे के कारण पटना जिला प्रशासन ने बच्चों की सेहत को सबसे ऊपर रखते हुए स्कूलों के लिए नया आदेश जारी किया है।

School Closed in Patna: बिहार की राजधानी में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। तापमान लगातार गिरने और घने कोहरे के कारण पटना जिला प्रशासन ने बच्चों की सेहत को सबसे ऊपर रखते हुए स्कूलों के लिए नया आदेश जारी किया है। यह फैसला छोटे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

क्या है नया आदेश?

पटना डीएम के जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी सरकारी, निजी स्कूलों, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी से कक्षा 5 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां 5 जनवरी 2026 तक पूरी तरह बंद रहेंगी। इन कक्षाओं के बच्चों को घर पर ही रहना होगा, स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। प्रशासन का कहना है कि ठंड और कोहरे से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए यह कदम उठाया गया है।

वहीं, कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल खुले रहेंगे, लेकिन समय में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इन कक्षाओं की पढ़ाई सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही होगी। सुबह 10:30 से पहले या दोपहर 3:30 के बाद कोई क्लास नहीं चलेगी। इससे बच्चे सुबह की कड़कड़ाती ठंड और कोहरे से बच सकेंगे।

परीक्षाओं पर कोई असर नहीं

अच्छी खबर यह है कि प्री-बोर्ड, बोर्ड परीक्षा या कोई अन्य विशेष परीक्षा अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही होगी। इन पर ठंड का कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी स्कूल प्रबंधन को तुरंत अपनी टाइम टेबल अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।

सख्ती से पालन जरूरी

जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों को चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। यह आदेश 3 जनवरी 2026 से 5 जनवरी 2026 तक पूरी तरह लागू रहेगा। अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं और ठंड से बचाव के सभी उपाय करें।

पटना में पिछले कई दिनों से न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिससे छोटे बच्चों के लिए सुबह स्कूल जाना खतरनाक हो गया था। प्रशासन का यह कदम अभिभावकों ने सराहा है।