School Closed: बिहार में कड़ाके की ठंड का कहर! इस जिले में 14 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, DM का नया आदेश जारी

School Closed: पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते बिहार में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। जिसके कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। वहीं, ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए मधेपुरा जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है। जिले के सभी...

School Closed: पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते बिहार में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। जिसके कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। वहीं, ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए मधेपुरा जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है। जिले के सभी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 14 जनवरी 2026 तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है।

14 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल

जिला पदाधिकारी अभिषेक रंजन द्वारा जारी पत्र के अनुसार, जिले के सभी निजी एवं सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों में वर्ग-8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 14 जनवरी तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि, नौवीं कक्षा से ऊपर की कक्षाओं का संचालन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच ही किया जाएगा। प्री-बोर्ड या बोर्ड परीक्षाओं के लिए चल रही विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।



बता दें कि इससे पहले भी ठंड के प्रकोप को देखते हुए कक्षा आठ तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 10 जनवरी तक रोक लगाई गई थी। नए आदेश के मुताबिक, भीषण ठंड की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें।