School Closed: पटना में 13 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, DM ने जारी किया आदेश

School Closed: पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने जिले में पड़ रही अत्यधिक ठंड के मद्देनजर जिला के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में कक्षा पांच तक की शैक्षणिक गतिविधियों को 13 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है।



जिलधिकारी ने आज अपने आदेश में कहा है कि मौसम सर्द है और कम तापमान की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को ठंढ की वजह से ज्यादा परेशानी होने की संभावना है, इसलिए 12 से 13 जनवरी तक सभी विद्यालयों में कक्षा पांच तक की शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित कर दी गईं हैं।



जिलधिकारी कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार कक्षा पांच से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 03:00 बजे के बीच संचालित की जा सकती है। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि जारी आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निधारित करें। प्री-बोर्ड / बोर्ड की परीक्षा के लिए संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं/ परीक्षाओं का संचालन इस आदेश से मुक्त रहेगा।