Schools Reopened: बिहार में ठंड के बीच खुले स्कूल, ठिठुरते नजर आए बच्चे; अभिभावकों ने DM से की ये अपील

Schools Reopened: ठंड को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी ने स्कूल बंद करने के बजाय समय में बदलाव करने का फैसला लिया है। डीएम के आदेश के अनुसार, 16 जनवरी तक कक्षा एक से ऊपर के स्कूल सुबह 9 बजे से संचालित किए जाएंगे। हालांकि, अभिभावकों का कहना है कि समय...

Schools Reopened: पटना समेत बिहार के कई जिलों में धूप निकलते ही स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन ठंड का असर अब भी बना हुआ है। स्कूल जाने वाले बच्चे कड़ाके की ठंड में ठिठुरते नजर आए। इसे लेकर पटना के अभिभावकों में नाराजगी है और वे जिलाधिकारी से स्कूल बंद करने या आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। |

स्कूलों के समय में बदलाव

ठंड को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी ने स्कूल बंद करने के बजाय समय में बदलाव करने का फैसला लिया है। डीएम के आदेश के अनुसार, 16 जनवरी तक कक्षा एक से ऊपर के स्कूल सुबह 9 बजे से संचालित किए जाएंगे। हालांकि, अभिभावकों का कहना है कि समय बदलने के बावजूद ठंड का असर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।

अभिभावकों ने की ये अपील

अभिभावकों का कहना है कि डॉक्टर लगातार बच्चों को ठंड से बचाने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि सर्द मौसम के कारण कई बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। सुबह धूप निकलने के बावजूद ठंडी हवा और कम तापमान से बच्चों को परेशानी हो रही है। ऐसे में अभिभावकों ने जिला प्रशासन से स्कूल संचालन को लेकर दोबारा विचार करने की अपील की है।

इधर, मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले तीन दिनों तक इसी तरह ठंड बने रहने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार, 18 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके कारण उत्तर और पश्चिम बिहार में बादल छा सकते हैं। कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं, जबकि कई जिलों में घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से ठंड और कोहरे को लेकर सतर्क रहने की अपील की है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है।