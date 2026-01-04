Sitamarhi News: दिनदहाड़े कुख्यात अपराधी की गोली मारकर हत्या, इलाके में तनाव; लंबे समय से पुलिस की रडार पर था

Edited By Ramanjot, Updated: 04 Jan, 2026 11:07 AM
Sitamarhi News: बिहार के सीतामढ़ी जिले में शनिवार को एक कुख्यात अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना जिले के डुमरा थाना क्षेत्र के भीसा चौक पर शाम करीब 5 बजे हुई। पुलिस के अनुसार, गंभीर अपराधों का लंबा इतिहास रखने वाले कुख्यात अपराधी रामबाबू राय पर अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर गोली चला दी, जिससे व्यस्त इलाके में दहशत फैल गई।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रामबाबू राय पर हमला अचानक हुआ और वह गंभीर चोटों के साथ जमीन पर गिर गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि रामबाबू राय के खिलाफ विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, अपहरण और डकैती से संबंधित मामले शामिल हैं। वह अपनी आपराधिक गतिविधियों के कारण लंबे समय से पुलिस की रडार पर था। सूचना मिलने के बाद, पुलिस टीमें मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू की।
पुलिस ने क्या कहा?
सीतामढ़ी के पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने घटना की पुष्टि की और कहा कि गहन जांच चल रही है। एसपी ने कहा, "मामले की जांच सभी कोणों से की जा रही है, जिसमें व्यक्तिगत दुश्मनी, गैंग प्रतिद्वंद्विता और पुराने विवाद शामिल हैं।" पुलिस आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और दोषियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। किसी भी तरह की और गड़बड़ी को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।