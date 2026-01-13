बिहार में आर्केस्ट्रा डांसर से दरिंदगी! युवक ने पहले खुद किया दुष्कर्म, फिर शादी का झांसा देकर अपने बहनोई से करवाया...

Sitamarhi Rape News: बिहार के सीतामढ़ी जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर आर्केस्ट्रा डांसर के साथ पहले एक युवक ने रेप किया और फिर शादी का झांसा देकर अपने बहनोई के हवाले कर दिया। वहीं, अब पीड़िता के द्वारा स्थानीय थाना...

Sitamarhi Rape News: बिहार के सीतामढ़ी जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर आर्केस्ट्रा डांसर के साथ पहले एक युवक ने रेप किया और फिर शादी का झांसा देकर अपने बहनोई के हवाले कर दिया। वहीं, अब पीड़िता के द्वारा स्थानीय थाना में इस संबंध को लेकर दुष्कर्म का आरोप लगा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।



जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के सैदपुर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार, वह 25 जून 2025 को कमतौल थाना क्षेत्र में एक शादी में डांस करने गई थी। इसी दौरान सचिन नाम के एक युवक ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता ने केस करने की धमकी दी तो सचिन ने उससे शादी कर ली और फिर अपने घर ले आया। पीड़िता का आरोप है कि जब वह सचिन के घर रहने लगी तो पति ने अपने बहनोई से भी जबरन दुष्कर्म करवाया। महिला ने इसका विरोध किया तो उसे घर से बाहर निकाल दिया गया।



वहीं, अब पीड़िता के द्वारा स्थानीय थाना में अपने पति और उसके बहनोई पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।