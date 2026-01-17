Sonpur Murder Case: नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या, शव मायके के बाहर फेंका

Edited By Ramanjot, Updated: 17 Jan, 2026 08:12 PM
सारण जिले के सोनपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक नवविवाहिता की हत्या कर उसका शव आधी रात को मायके के बाहर फेंक दिया गया।
Sonpur Murder Case: सारण जिले के सोनपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक नवविवाहिता की हत्या कर उसका शव आधी रात को मायके के बाहर फेंक दिया गया। मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। मामले में अब CCTV Footage सामने आने के बाद पुलिस की जांच तेज हो गई है।
CCTV में कैद हुआ शव फेंकने का पूरा घटनाक्रम
यह मामला सोनपुर शहर के हरिहरनाथ थाना क्षेत्र का है। जांच के दौरान सामने आए सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि देर रात एक Scorpio Car घर के बाहर आकर रुकती है। इसके बाद एक युवक गाड़ी से उतरकर नवविवाहिता का शव घर के सामने फेंक देता है और मौके से फरार हो जाता है।
सुबह जब परिजनों की नजर बाहर पड़े शव पर पड़ी तो घर में कोहराम मच गया।
तीन लाख की मांग पूरी नहीं होने पर हत्या का आरोप
मृतका के पिता जयप्रकाश महतो ने बताया कि उनकी बेटी सरिता प्रकाश की शादी करीब 9 महीने पहले वैशाली जिले के करताहां बुजुर्ग गांव निवासी सत्येंद्र कुमार से हुई थी।
परिजनों के अनुसार शादी में सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया गया था और जमीन रजिस्ट्री के लिए पहले ही 8 लाख रुपये दामाद को दिए गए थे। इसके बावजूद ससुराल पक्ष लगातार 3 लाख रुपये अतिरिक्त की मांग कर रहा था। आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर सरिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई और सबूत मिटाने के लिए शव को मायके के बाहर फेंक दिया गया।
मौत से एक दिन पहले हुई थी फोन पर बात
पिता ने बताया कि घटना से एक दिन पहले बेटी का फोन आया था। उसने कहा था कि अगले दिन जमीन की रजिस्ट्री होने वाली है। इसके बाद अचानक उसकी मौत की खबर मिलना परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं था।
पुलिस जांच में जुटी, आरोपी की तलाश जारी
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर Postmortem के लिए भेज दिया। फिलहाल सीसीटीवी में दिख रहे युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस फुटेज के आधार पर वाहन और आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है। इस घटना के बाद इलाके में गुस्सा और शोक का माहौल बना हुआ है।