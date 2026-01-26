Main Menu

छठी क्लास की छात्रा को बुजुर्ग ने किया अगवा..पहले कई बार मिटाई अपनी हवस, फिर दूसरे को बेचा; झकझोर देगी इस मासूम की दास्तां

Edited By Ramanjot, Updated: 26 Jan, 2026 02:23 PM

student was kidnapped he repeatedly satisfied his lust then sold her to other

बिहार के बगहा से अगवा की गई छठी कक्षा की छात्रा को छह महीने बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सुरक्षित बरामद किया गया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसे अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर बंधक बनाया गया और शोषण किया गया। मौका मिलने पर वह एक निजी क्लिनिक...

Bihar News : बिहार के बगहा जिले से बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। यहां छह महीने पहले अगवा की गई छठी क्लास की एक छात्रा दरिंदों का शिकार हो गई। इस दौरान उसे अलग-अलग स्थानों पर ले जाया गया, शारीरिक शोषण किया गया और कई बार एक गिरोह से दूसरे गिरोह को बेचा गया। हालांकि, पीड़िता को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। 

चाय पिलाई और फिर बेहोश हुई छात्रा
यह घटना 25 जुलाई 2025 की बताई जा रही है। पीड़िता बगहा के भैरोगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है और कोचिंग क्लास के लिए घर से निकली थी। छात्रा के अनुसार, रास्ते में गांव के ही एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे रोककर चाय पिलाई, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह खुद को उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक कमरे में बंद पाया। 

घर में बंधक बनाकर रखा 
पीड़िता ने बताया कि हल्द्वानी में उसे कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। बाद में उसे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ले जाया गया, जहां कथित तौर पर उसे दूसरे गिरोह को सौंप दिया गया। पिछले करीब डेढ़ महीने से छात्रा को गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र के एक घर में बंधक बनाकर रखा गया था। इसी दौरान उसे जानकारी मिली कि उसकी तस्वीरें अखबारों में प्रकाशित हुई हैं और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पकड़े जाने के डर से आरोपी उसे किसी अन्य स्थान पर ले जाने की योजना बना रहे थे। 

भागने में सफल रही छात्रा
इसी बीच मौका पाकर छात्रा वहां से भागने में सफल रही और एक निजी क्लिनिक पहुंची। क्लिनिक में मौजूद महिला डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को संरक्षण में लिया और उसके परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद  बगहा पुलिस की एक टीम परिजनों के साथ छात्रा को वापस लाने के लिए गोरखपुर पहुंची। 

SDPO का बयान
इस मामले में बगहा SDPO देवेंद्र कुमार ने बताया छात्रा के लौटने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। छात्रा का बयान गोरखपुर कोर्ट में दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और उसके बयान के आधार पर संबंधित राज्यों की पुलिस मिलकर मामले की जांच कर रही है।


 

