Bihar News: डकार मारने की ऐसी खौफनाक सजा? शिक्षकों ने छात्रों को पहले जमीन पर पटका..... फिर बेरहमी से पीटा, DPO ने लिया एक्शन

05 Jan, 2026
Bihar News: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से एक बेहद हैरानीजनक मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक विद्यालय में 2 छात्रों के डकार मारने पर शिक्षकों ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। छात्रों को पहले जमीन पर पटका फिर उनको बुरी तरह पीटा। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर डीपीओ ने शिक्षकों से तीन दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा।
मिली जानकारी के अनुसार, मामला बैरिया प्रखंड स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय ओझवलिया का है। आरोपित शिक्षक सुनील कुमार पाल और संदीप कुमार है। मो. सैयद हुसैन, निवासी पटखौली परती टोला, बैरिया ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को शिकायत लिखकर घटना से अवगत कराया है। शिकायत में बताया गया कि कक्षा-9 के दो छात्रों ने डकार ली थी। जिस पर विद्यालय के शिक्षकों ने छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया। शिक्षक सुनील कुमार पाल और संदीप कुमार राय ने छात्रों को क्लास से बाहर निकाला और जमीन पर जोर से पटक दिया। इसके बाद छात्रों की बेरहमी से पीटा गया। साथ ही शिक्षकों ने प्रिंसीपल से छात्रों को बाहर निकालने तक के लिए कहा।
डीपीओ गार्गी कुमारी ने इस घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि यह अध्यापक आचरण संहिता का उल्लंघन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के नियमों का उल्लंघन और छात्र हित के खिलाफ है। आरोपित शिक्षकों को निर्देश देते हुए कहा गया कि वे शिकायत में उल्लेखित सभी बिंदुओं पर सबूत सहित अपना पक्ष रखें।