Bihar Crime News: मक्के के खेत में छिपा था 620 किलो गांजा, वीरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप

बिहार में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सुपौल जिले से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वीरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मक्के के खेत में छिपाकर रखे गए 620 किलोग्राम गांजा को बरामद किया है।

Bihar Crime News: बिहार में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सुपौल जिले से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वीरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मक्के के खेत में छिपाकर रखे गए 620 किलोग्राम गांजा को बरामद किया है। इतनी बड़ी मात्रा में गांजा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है।

गुप्त सूचना पर हुई बड़ी कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, वीरपुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने 13 जनवरी 2026 को वीरपुर थाना क्षेत्र के शुभंकरपुर वार्ड नंबर-10 में छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान अनिसुर रहमान के मक्का लगे खेत से 20 बोरों में रखा 620 किलो गांजा बरामद किया गया। गांजा इतनी सफाई से छिपाया गया था कि पहली नजर में किसी को शक न हो।

वीरपुर थाना में दर्ज हुआ केस

इस मामले में वीरपुर थाना कांड संख्या 16/2026 दर्ज कर लिया गया है। पुलिस द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गांजा कहां से लाया गया था और इसे कहां सप्लाई किया जाना था।

Backward और Forward Linkage की जांच

पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की Backward और Forward Linkage खंगालने में जुट गई है। आशंका जताई जा रही है कि यह मामला किसी संगठित नशा तस्करी गिरोह से जुड़ा हो सकता है। जल्द ही इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है।

अभियान रहेगा जारी

पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा। जिले में नशा कारोबार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।