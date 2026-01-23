5 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी, चॉकलेट का लालच देकर खेत में ले गया आरोपी; फिर किया गंदा काम

नालंदा जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र में एक 5 वर्षीय बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का मामला सामने आया। आरोपी 20 वर्षीय प्रहलाद ढाढ़ी ने बच्चे को बिस्किट और चॉकलेट का लालच देकर खेत में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित बच्चे को अस्पताल में भर्ती...

Nalanda News : बिहार के नालंदा जिले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां 5 साल के मासूम के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का मामला दर्ज किया गया है। घटना के बाद पीड़ित बच्चे को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आरोपी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।



घटना के बाद आरोपी मौके से फरार

घटना की जानकारी पीड़ित बच्चे की मां ने दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार की शाम उनका बेटा घर के पास खेल रहा था। इसी दौरान गांव का रहने वाला 20 वर्षीय प्रहलाद ढाढ़ी उसे बिस्किट और चॉकलेट का लालच देकर खेत की ओर ले गया और वहां आरोपी ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घटना के तुरंत बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।



खेती-बाड़ी का काम करता है आरोपी

ग्रामीणों के अनुसार, प्रहलाद ढाढ़ी गांव का एक बच्चा भी है और वह खेती-बाड़ी का काम करता है। घटना के बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में है। सरमेरा थाना के प्रभारी साकेंद्र कुमार बिंद ने बताया कि पीड़ित बच्चे और उसकी मां के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।