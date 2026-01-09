तेलंगाना में बिहार के 3 मजदूरों की मौत: ट्रक और सीमेंट टैंकर की हुई भीषण टक्कर, 3 अन्य गंभीर रूप से घायल

Telangana road accident: यह दुर्घटना मिरयालगुडा बाईपास के पास हुई जब एक ट्रक सीमेंट टैंकर से टकरा गया। बताया जा रहा है कि सीमेंट टैंकर मिरयालगुडा से गुंटूर जा रहा था, जबकि मार्बल से लदा ट्रक हैदराबाद के पास शमशाबाद से गुंटूर की ओर जा रहा था। इस...

Telangana road accident: तेलंगाना के नलगोंडा जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बिहार के तीन प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। वहीं तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मिरयालगुडा एरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।



जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना मिरयालगुडा बाईपास के पास हुई जब एक ट्रक सीमेंट टैंकर से टकरा गया। बताया जा रहा है कि सीमेंट टैंकर मिरयालगुडा से गुंटूर जा रहा था, जबकि मार्बल से लदा ट्रक हैदराबाद के पास शमशाबाद से गुंटूर की ओर जा रहा था। इस दौरान जब सीमेंट टैंकर बाईपास पर मुड़ रहा था, तभी ट्रक की उससे जबरदस्त टक्कर हो गई।



इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों की पहचान बीरू बाई (30), संतोष (30) और सूरज (18) के रूप में हुई है, ये सभी बिहार के रहने वाले थे। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल, पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है।