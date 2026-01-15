Bihar Bhawan: नीतीश सरकार मुंबई में बनवाएगी बिहार भवन, जानें क्यों लिया ये फैसला; पढ़ें पूरी खबर

भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया कि मुंबई में बिहार भवन के निर्माण का निर्णय बिहार की प्रगति एवं जनकल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहां बिहारवासियों को खासकर कैंसर जैसे गंभीर रोगों से जूझ रहे मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए...

Bihar Bhawan: बिहार भवन निर्माण विभाग की ओर से मुंबई के एलिफिंस्टन एस्टेट (मुंबई पोटर् ट्रस्ट क्षेत्र) में बिहार भवन के निर्माण को लेकर विस्तृत योजना तैयार की गई है। बिहार भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त बेसमेंट (बी3 बी2 बी1) सहित (जी एम 30) होगा। बिहार कैबिनेट द्वारा मंगलवार को लगभग 314.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद यह परियोजना अब और गति से आगे बढ़ेगी। सरकारी कार्यों, बैठकों और आवासन- विशेषकर इलाज के लिए मुबई जाने वाले बिहार के लोगों और उनके परिजनों के ठहरने की सुविधा होगी।

भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया कि मुंबई में बिहार भवन के निर्माण का निर्णय बिहार की प्रगति एवं जनकल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहां बिहारवासियों को खासकर कैंसर जैसे गंभीर रोगों से जूझ रहे मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए डोरमेट्री एवं अन्य विशेष व्यवस्थाएं होंगी। भवन के निर्माण होने से बिहार के आम लोगों को किफायती और सुरक्षित आवास उपलब्ध हो सकेगा।

सचिव ने बताया कि यहां सरकारी कार्यों के लिए भी आधुनिक हॉल और कार्यालय होंगे। इसके साथ ही यहां से बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने की रूपरेखा भी तय की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि बिहार भवन, मुंबई के निर्माण के लिये निर्माण स्थल के चारदीवारी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। परामर्शी का चयन भी कर लिया गया है और जल्दी ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यहां ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण के लिये एसटीपी, ग्रीन एरिया का विकास एवं सोलर पैनल का अधिष्ठापन किया जाएगा। विभाग द्वारा इस भवन का निर्माण उच्च गुणवत्ता, समयबद्धता एवं पारदर्शिता के साथ किया जाएगा।बिहार भवन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बिहार की मजबूत पहचान को और विस्तार देगा।

