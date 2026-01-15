Main Menu

पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 78.85 ग्राम गांजा किया बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार

Edited By Swati Sharma, Updated: 15 Jan, 2026 02:33 PM

Bihar News: बिहार में पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा के साथ तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) भानु प्रताप सिंह ने बुधवार को बताया कि मंगलवार की रात बिहटा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति...

Bihar News: बिहार में पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा के साथ तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।

नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) भानु प्रताप सिंह ने बुधवार को बताया कि मंगलवार की रात बिहटा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा अपने भाइयों के साथ मादक पदार्थों की अवैध खरीद-बिक्री की अवैध खरीद-बिक्री किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना के आधार पर एक विशेष छापेमारी दल का गठन कर उक्त ठिकाने पर छापेमारी की गई। 

सिंह ने बताया कि छापेमारी के दौरान मौदही गांव स्थित उक्त व्यक्ति से मादक पदार्थों की अवैध खरीद-बिक्री में संलिप्त तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 78.85 ग्राम गांजा, मादक पदार्थ की तौल में प्रयुक्त 01 इलेक्ट्रॉनिक तराजू, तीन मोबाइल फोन और 2510 रूपया बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अमर कुमार, मुकेश कुमार और मुन्ना कुमार के रूप में की गयी है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। 
 

