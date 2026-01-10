VIDEO: पूर्णिया में डायल 112 के 2 ड्राइवरों ने कर दिया बड़ा कांड, चार आरोपियों की गिरफ्तारी

Main Menu

Edited By Ramanjot, Updated: 10 Jan, 2026 03:42 PM

Purnia: पूर्णिया में डायल 112 के दो ड्राइवरों ने कर कांड दिया। SP ने जांच कराई तो प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत राज खुल गया। पुलिस ने डायल 112 के दो ड्राइवरों समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले को लेकर SP स्वीटी सेहरावत ने बताया कि कृत्यानंद नगर थाना के बालूघाट के पुलिस गाड़ी के ड्राइवर नीतीश कुमार और चंपानगर 112 पुलिस गाड़ी के ड्राइवर रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है.....

