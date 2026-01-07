Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बिहार में छात्रा के साथ दरिंदगी, 2 नाबालिग लड़कों ने बारी-बारी किया दुष्कर्म और फिर......

बिहार में छात्रा के साथ दरिंदगी, 2 नाबालिग लड़कों ने बारी-बारी किया दुष्कर्म और फिर......

Edited By Harman, Updated: 07 Jan, 2026 11:24 AM

two minor boys gang raped girl in sonepur vaishali accused arrested

बिहार के वैशाली जिले से एक बेहद दर्दनाक और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक छात्रा के साथ दो नाबालिग लड़कों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया।

Bihar News: बिहार के वैशाली जिले से एक बेहद दर्दनाक और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक छात्रा के साथ दो नाबालिग लड़कों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना वैशाली जिले के सोनपुर के पहलेजा थाना क्षेत्र की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि लड़की अपने घर के समीप खड़ी थी तभी दो नाबालिग लड़के आए। दोनों लड़के पीड़िता का मुंह दबाकर उसे जबरन उठा ले गए। सुनसान जगह पर ले जाकर दोनों नाबालिगों ने बारी-बारी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। वहीं घटना को अंजाम दे दोनों नाबालिग फरार हो गए। जिसके बाद लड़की रोती-बिलखती किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को हादसे की जानकारी दी। 

परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को रिमांड पर भेज दिया। वहीं लड़की का मेडिकल टेस्ट करवा के बयान दर्ज कर लिए है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!