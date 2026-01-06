Main Menu

पुलिसवाले बने हैवान! जांच के नाम पर बाइक सवार पूर्व वार्ड पार्षद को बेरहमी से पीटा...वीडियो वायरल होने के बाद SP ने लिया ये बड़ा एक्शन

06 Jan, 2026

Madhubani News: मधुबनी जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) योगेंद्र कुमार ने नगर थाना क्षेत्र के कोतवाली चौक पर पुलिस कर्मियों द्वारा एक मोटरसाइकिल सवार की पिटाई का वीडियो के वायरल होने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल सिपाही महेंद्र कुमार और हवलदार तनवीर आलम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह घटना बीते 31 दिसंबर की रात करीब 12 बजे की है।

वाहन जांच के दौरान हुई घटना

जानकारी के अनुसार, पुलिस कोतवाली चौक पर नए साल के मद्देनजर वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बुलेट सवार एक युवक, जिसकी पहचान पूर्व वार्ड पार्षद राम उदगार यादव के रूप में हुई है, वहां से गुजर रहे थे। नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार के अनुसार वह नशे में थे और पुलिस को देखते ही गाली-गलौज करने लगे। जब पुलिस ने उनको रुकने का इशारा किया गया, तो उन्होंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, जिससे वह अनियंत्रित होकर गिर पड़े। हालांकि, वायरल वीडियो की तस्वीरें पुलिस के दावों से अलग एक क्रूर कहानी बयान कर रही हैं, जिसमें गिरे हुए युवक पर पुलिसकर्मी टूट पड़ते हैं।

नशे में था पूर्व वार्ड पार्षद

इस वीडियो के संज्ञान में आते ही साथ ही एसपी योगेंन्द्र कुमार ने नगर थानाध्यक्ष से इस लापरवाही पर स्पष्टीकरण मांगा है। एसपी ने बताया कि किसी भी परिस्थिति में इस तरह की पिटाई स्वीकार्य नहीं है। युवक नशे में था और उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नही है।

