इस युवा बल्लेबाज ने तोड़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड! U19 वर्ल्ड कप फाइनल में जड़ा दूसरा सबसे तेज शतक

14 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ U19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में मात्र 55 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया। वह वर्ल्ड कप इतिहास में दूसरे और भारत के सबसे तेज शतकवीर बन गए हैं। हरारे में खेली गई अपनी 175 रनों (80 गेंद)...

Vaibhav Suryavanshi : भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने शुक्रवार को U19 वर्ल्ड कप में दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा, जब उन्होंने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में 55 गेंदों में शतक बनाया। उनके शतक में छह चौके और उतने ही छक्के शामिल थे, जिससे वह U19 वर्ल्ड कप इतिहास में दूसरे सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए, उन्होंने पाकिस्तान के कासिम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2022 में श्रीलंका के खिलाफ 63 गेंदों में शतक बनाया था।



सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी बने सूर्यवंशी

ऑस्ट्रेलिया के विल मलाजचुक के नाम फिलहाल U19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज़ शतक का रिकॉर्ड है, जिन्होंने 2026 में जापान के खिलाफ 51 गेंदों में 100 रन बनाए थे। इसके अलावा, सूर्यवंशी U19 वर्ल्ड कप इतिहास में शतक बनाने वाले सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी बन गए। उन्होंने राज अंगद बावा का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2022 में युगांडा के खिलाफ 69 गेंदों में शतक बनाया था। 14 साल के इस बल्लेबाज ने U19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक बनाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी भी बन गए।



सबसे ज़्यादा छक्के (15) लगाने का भी रिकॉर्ड

सूर्यवंशी के नाम यूथ वनडे पारी और U19 वर्ल्ड कप पारी में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज़्यादा छक्के (15) लगाने का रिकॉर्ड भी है, उन्होंने दिसंबर में ICCA दुबई में UAE U19 के खिलाफ अपने ही 14 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। बिहार के इस बल्लेबाज़ ने सिर्फ 171 गेंदों में 150 रन बनाए, जो U19 क्रिकेट में सबसे तेज़ है, उन्होंने इसी मैदान पर प्रतियोगिता में पहले बेन मेयस (ENG) बनाम SCOT द्वारा लिए गए 98 गेंदों के रिकॉर्ड को बेहतर बनाया।



सूर्यवंशी ने कप्तान आयुष म्हात्रे (53) के साथ 142 रन की दूसरी साझेदारी की और U19 वर्ल्ड कप के इतिहास में अपनी शानदार पारी (80 गेंदों में 175 रन) से पहले वेदांत त्रिवेदी के साथ 89 रन की साझेदारी की, जो 26वें ओवर में समाप्त हुई।