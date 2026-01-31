बाल खींचे और फिर जड़ दिया थप्पड़ ...थानाध्यक्ष ने आंगनबाड़ी सेविका से की बदसलूकी, तस्वीरें वायरल

नालंदा जिले के थरथरी थाना क्षेत्र में पुलिस पर एक महिला के साथ कथित बर्बर व्यवहार का आरोप लगा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें थानाध्यक्ष संजय कुमार महिला का बाल पकड़कर थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं। घटना दिरीपुर गांव में राम बच्चन...

Bihar Police Viral Video : बिहार के नालंदा जिले के थरथरी थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों पर एक महिला के साथ कथित बर्बर व्यवहार का आरोप लगा है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें थानाध्यक्ष संजय कुमार को महिला का बाल पकड़कर थप्पड़ मारते देखा जा सकता है।







घटना शुक्रवार रात दिरीपुर गांव में हुई। बताया जा रहा है कि कोर्ट से जारी इश्तेहार के आधार पर कार्रवाई के दौरान ही यह घटना घटी। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम राम बच्चन प्रसाद नामक व्यक्ति को 2014 के पुराने मामले में गिरफ्तार करने गई थी। वहीं जब एक आंगनबाड़ी सेविका विजय सरस्वती ने गिरफ्तारी का कारण पूछा तो थानाध्यक्ष ने उनके बाल पकड़कर थप्पड़ जड़ दिया।







वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि थानाध्यक्ष संजय कुमार एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि, इस दौरान पुलिस ने राम बच्चन प्रसाद को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मारपीट की घटना से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया।







इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए थानाध्यक्ष संजय कुमार ने आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा, "हम राम बच्चन प्रसाद को गिरफ्तार ला रहे थे, तो घर की महिलाएं रास्ता रोककर सामने आ गईं। हमने केवल उन्हें रास्ते से हटाया था, यह मारपीट का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है।"