Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Silver Price Today: रिकॉर्ड ऊंचाई से औंधे मुंह गिरी चांदी, एक झटके में लाखों की गिरावट

Silver Price Today: रिकॉर्ड ऊंचाई से औंधे मुंह गिरी चांदी, एक झटके में लाखों की गिरावट

Edited By Ramanjot, Updated: 31 Jan, 2026 04:35 PM

silver price today 31 january 2026

हाल के दिनों में लगातार नए रिकॉर्ड बना रही चांदी की कीमतों में आज जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई।

Silver Price Today: हाल के दिनों में लगातार नए रिकॉर्ड बना रही चांदी की कीमतों में आज जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का साल का उच्च स्तर 4,20,048 रुपये प्रति किलो रहा, जबकि गिरावट के बाद निचला स्तर 2,91,911 रुपये प्रति किलो तक फिसल गया। इस तरह चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर से करीब 30 प्रतिशत टूट चुकी है। रिकॉर्ड ऊंचाई से तुलना करें तो चांदी अब 1,28,000 रुपये से ज्यादा सस्ती हो चुकी है, जिससे निवेशकों में बेचैनी साफ दिखी।

अंतरराष्ट्रीय बाजार का हाल

वैश्विक बाजार में भी चांदी पर भारी दबाव देखा गया। स्पॉट सिल्वर का उच्च स्तर 121.64 डॉलर प्रति औंस। निचला स्तर 74.40 डॉलर प्रति औंस रहा।  कुल गिरावट करीब 38.5% रही। कॉमेक्स में मार्च डिलिवरी वाली चांदी का वायदा भाव 19 डॉलर से ज्यादा टूटकर 95 डॉलर प्रति औंस के निचले स्तर तक आ गया।

सर्राफा बाजार में भारी गिरावट

दिल्ली समेत देश के प्रमुख सर्राफा बाजारों में चांदी की कीमत 20,000 रुपये प्रति किलो तक टूट गई। ऑल टैक्स सहित चांदी का भाव घटकर 3,84,500 रुपये प्रति किलो रह गया, जबकि एक दिन पहले यह 4,04,500 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी।

IBJA के आंकड़ों के मुताबिक:

और ये भी पढ़े

  • सुबह: 3,79,988 रुपये/kg
  • दोपहर: 3,57,163 रुपये/kg
  • बाजार बंद होते-होते: 3,39,350 रुपये/kg

शनिवार को बाजार बंद रहने के कारण यही रेट मान्य रहेगा।

बिहार के प्रमुख शहरों में चांदी का ताजा भाव (31 जनवरी)

शहर    10 ग्राम (₹)    100 ग्राम (₹)    1 किलो (₹)

  • पटना    3,500    35,000    3,50,000
  • गया    3,480    34,800    3,48,000
  • भागलपुर    3,490    34,900    3,49,000
  • मुजफ्फरपुर    3,470    34,700    3,47,000
  • दरभंगा    3,475    34,750    3,47,500
  • पूर्णिया    3,460    34,600    3,46,000

ज्वेलरी खरीदते समय GST और मेकिंग चार्ज अलग से लग सकते हैं।

क्यों टूटी चांदी इतनी तेजी से?

विशेषज्ञों के अनुसार रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद भारी मुनाफावसूली,अंतरराष्ट्रीय बाजार में दबाव ,डालर में उतार-चढ़ाव और वायदा बाजार में तेज बिकवाली इन वजहों से चांदी में इतिहास की सबसे तेज गिरावट देखने को मिली।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!