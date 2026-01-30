Gold Price Today: रिकॉर्ड हाई के बाद सोने में बड़ी टूट, एक दिन में हजारों रुपये सस्ता हुआ सोना!

बीते कुछ दिनों से लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे सोने के दामों में आज अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बिहार के सर्राफा बाजारों में भी इसका सीधा असर पड़ा है।

Gold Price Today: बीते कुछ दिनों से लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे सोने के दामों में आज अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बिहार के सर्राफा बाजारों में भी इसका सीधा असर पड़ा है। पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर समेत राज्य के प्रमुख शहरों में सोना हजारों रुपये सस्ता हो गया है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार को सोने की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। फरवरी डिलीवरी वाला गोल्ड वायदा करीब 24 हजार रुपये टूटकर 1,56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास आ गया। जबकि एक दिन पहले ही यह 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंचा था।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी टूटा सोना

अमेरिकी बाजारों में स्पॉट गोल्ड में भी जोरदार गिरावट दर्ज की गई। कीमतें करीब 5.7% गिरकर 5,104 डॉलर प्रति औंस तक फिसल गईं। इससे पहले सोना 5,595 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर को छू चुका था। एशियाई ट्रेडिंग के दौरान भी सोना 5,400 डॉलर के आसपास कमजोर बना रहा, जिसका असर सीधे भारतीय और बिहार के बाजारों में देखने को मिला।

IBJA Gold Rate Today: बिहार में आज का सोने का ताजा भाव

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक शुक्रवार को सोने की कीमतों में दिनभर उतार-चढ़ाव रहा।

कैरेट के हिसाब से सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)

कैरेट सुबह का रेट दोपहर का रेट

24 कैरेट ₹1,75,340 ₹1,68,475

23 कैरेट ₹1,74,638 ₹1,67,800

22 कैरेट ₹1,60,611 ₹1,54,323

18 कैरेट ₹1,31,505 ₹1,26,356

14 कैरेट ₹1,02,574 ₹98,558

Bihar Gold Price Today: पटना समेत प्रमुख शहरों के रेट

बिहार के सर्राफा बाजारों में 24, 22 और 18 कैरेट सोने के दाम इस प्रकार रहे (प्रति 10 ग्राम):

शहर 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट

पटना ₹1,69,250 ₹1,55,150 ₹1,26,950

गया ₹1,69,000 ₹1,54,900 ₹1,26,700

भागलपुर ₹1,69,100 ₹1,55,000 ₹1,26,800

मुजफ्फरपुर ₹1,68,900 ₹1,54,700 ₹1,26,500

(नोट: दामों में स्थानीय टैक्स और मेकिंग चार्ज अलग से लग सकते हैं)

कल बिहार में क्या था सोने का भाव?

गुरुवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना ₹1,83,000 प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कॉमेक्स पर सोना पहली बार 5,600 डॉलर प्रति औंस के पार गया। इसी तेजी का असर बिहार के बाजारों में भी देखने को मिला था, जहां सोना रिकॉर्ड स्तरों पर कारोबार कर रहा था।

Gold Price गिरने की वजह क्या है?

विशेषज्ञों के अनुसार रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद मुनाफावसूली। वैश्विक बाजारों में अचानक आई तेज बिकवाली। डॉलर इंडेक्स में हलचल,भू-राजनीतिक घटनाओं पर निवेशकों की बदली रणनीति। इन सभी कारणों से सोने की कीमतों में आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।

बिहार में शादी-विवाह और लग्न का सीजन चल रहा है। ऐसे में आज की गिरावट गहने खरीदने वालों के लिए राहत लेकर आई है। हालांकि बाजार में अस्थिरता बनी हुई है, इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वैलर से रेट कन्फर्म करना जरूरी है।