Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Munger Police: बिहार के उपमुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी मामले में बड़ा एक्शन, मुंगेर पुलिस ने मुख्य आरोपी को दबोचा

Munger Police: बिहार के उपमुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी मामले में बड़ा एक्शन, मुंगेर पुलिस ने मुख्य आरोपी को दबोचा

Edited By Ramanjot, Updated: 10 Jan, 2026 08:15 PM

viral video arrest bihar

सोशल मीडिया पर बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी से जुड़े एक वायरल वीडियो मामले में मुंगेर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है।

Bihar News: सोशल मीडिया पर बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी से जुड़े एक वायरल वीडियो मामले में मुंगेर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार हाल के दिनों में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें उपमुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। मामले की जांच के बाद यह वीडियो हरपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ पाया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, मुंगेर के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई की गई। इस संबंध में हरपुर थाना कांड संख्या 01/26, दिनांक 08 जनवरी 2026 को BNSS की विभिन्न धाराओं एवं आईटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

तकनीकी अनुसंधान, वीडियो से जुड़े डिजिटल साक्ष्य और साइबर जांच के आधार पर वायरल वीडियो से संबंधित मुख्य अभियुक्त की पहचान शरद यादव, पिता उचित यादव, निवासी ग्राम शिशुआ, थाना हरपुर, जिला मुंगेर के रूप में की गई।

और ये भी पढ़े

इसके बाद पुलिस की विशेष टीम ने सशस्त्र बल के साथ अभियुक्त के घर पर छापेमारी कर उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और सोशल मीडिया पर अफवाह, अभद्र टिप्पणी या कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कंटेंट पर सख्त नजर रखी जा रही है।

मुंगेर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जन विश्वास संकल्प हमार अभियान के तहत कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!