Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • डांसर्स ने कपड़े उतारकर किया डांस...प्राइवेट पार्ट्स दिखाए, SDM उड़ाते रहे नोट, पुलिसकर्मियों ने किया Kiss; अब हुई बड़ी कार्रवाई

डांसर्स ने कपड़े उतारकर किया डांस...प्राइवेट पार्ट्स दिखाए, SDM उड़ाते रहे नोट, पुलिसकर्मियों ने किया Kiss; अब हुई बड़ी कार्रवाई

Edited By Swati Sharma, Updated: 13 Jan, 2026 05:56 PM

viral video orchestra scandal sdm obscene dance video

Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है, जिसको लेकर चर्चा होने लगती है। वहीं, अब छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रम में अश्लील डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है,...

Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है, जिसको लेकर चर्चा होने लगती है। वहीं, अब छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रम में अश्लील डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एसडीएम और पुलिसकर्मी पैसे उड़ाते और वीडियो बनाते हुए दिख रहे है।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के गरियाबंद जिले के देवभोग थाना क्षेत्र के उरमाल गांव का है। बताया जा रहा है कि युवा समिति द्वारा 6 दिवसीय ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वायरल वीडियो में देखा गया कि कार्यक्रम स्थल पर एसडीएम तुलसी दास मरकाम और कुछ पुलिसकर्मी मौजूद थे और वह पैसे उड़ाते और वीडियो बनाते हुए दिख रहे है। इतना ही नहीं, डांसर्स कपड़े उतारती और आपत्तिजनक हरकतें करते दिखीं।

वहीं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। एसडीएम  को पद से हटा दिया गया है और उनके खिलाफ जांच कमेटी गठित की गई है। इसके साथ वीडियो में दिख रहे 3 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब तक मामले में कुल 14 आयोजिक भी गिरफ्तार हो चुके हैं।


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!