Bihar News: सर्दी में बच्चों को मिड-डे मील में मिलेंगे अंडे और मौसमी फल, DPO को निर्देश जारी; विभाग ने बजट में की बढ़ोतरी

Edited By Harman, Updated: 07 Jan, 2026 10:05 AM

winter children will receive eggs and seasonal fruits in their mid day meal

Bihar News: बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को सर्दी के मौसम में अधिक पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने जनवरी और फरवरी माह में मध्याह्न भोजन योजना में अंडे और मौसमी फल निर्धारित नई दर को बढ़ा कर छह रूपया कर दिया है।

जनवरी- फरवरी माह में छह रुपये के दर से होगी अंडे की खरीद 

शिक्षा विभाग ने ठंड में अंडे की बढ़ी कीमतों को देखते हुए उसकी खरीद दर दो महीनों के लिए बढ़ाई है, जिससे बच्चों को निरंतर पौष्टिक आहार उपलब्ध हो सके। इन दो महीनों के लिये अंडे और मौसमी फल की अधिकतम दर छह रुपये प्रति इकाई तय की है। यह नई दर केवल जनवरी और फरवरी तक ही लागू रहेगी, जबकि शेष महीनों में पूर्व की तरह पांच रुपये प्रति अंडा या मौसमी फल की दर ही प्रभावी रहेगी। 

 DPO को निर्देश जारी

मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने मंगलवार को राज्य के सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश दिया कि जनवरी और फरवरी माह में अंडे और मौसमी फल की खरीद निर्धारित दर के अनुसार सुनिश्चित की जाये। अपने पत्र में निदेशक ने स्पष्ट किया है कि जिन जिलों में अंडे और मौसमी फल छह रुपये से कम दर पर उपलब्ध हो रहे हैं, वहां कम दर पर ही खरीद की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में ही अधिकतम छह रुपये की दर लागू की जायेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि यदि किसी जिले में निर्धारित अधिकतम दर के कारण अतिरिक्त व्यय होता है, तो उसकी प्रतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध राशि से की जायेगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि सर्दी के मौसम में बच्चों को अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराना आवश्यक है, जिससे उनकी सेहत और उपस्थिति दोनों में सुधार हो सके। 

 

