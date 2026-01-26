पति से झगड़ा कर घर से भागी, दलालों ने रेड लाइट एरिया में बेच दिया...रूह कंपा देगी महिला की दर्दनाक कहानी

मनेर पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस और संबंधित कस्टमर की मदद से रेड लाइट इलाके में छापेमारी की, जहां से महिला को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। इस दौरान कोठे के संचालक को भी गिरफ्तार किया गया।

Crime News : बिहार के पटना जिले के मनेर से मानव तस्करी का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां दलालों द्वारा पश्चिम बंगाल के रेड लाइट इलाके में बेची गई एक महिला को मनेर पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में कोठा संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

कोठे में 25 हजार रुपये में बेचा

जानकारी के अनुसार, पीड़िता पटना के मनेर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। पुलिस के अनुसार, महिला पति से विवाद के बाद घर से निकल गई थी, इसी दौरान वह दलालों के संपर्क में आ गई। आरोप है कि दलालों ने महिला को नौकरी दिलाने का झांसा देकर पश्चिम बंगाल ले जाकर रेड लाइट इलाके के एक कोठे में 25 हजार रुपये में बेच दिया। कई महीनों बाद एक ग्राहक ने महिला की स्थिति को समझते हुए उसके पति तक इसकी जानकारी पहुंचाई। सूचना मिलते ही पति ने मनेर थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की।

संबंधित कस्टमर की मदद से की छापेमारी

मनेर पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस और संबंधित कस्टमर की मदद से रेड लाइट इलाके में छापेमारी की, जहां से महिला को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। इस दौरान कोठे के संचालक को भी गिरफ्तार किया गया। मामले की जानकारी देते हुए मनेर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अली ने बताया कि अक्टूबर महीने में महिला के लापता होने की सूचना मिली थी। जांच के दौरान महिला के पश्चिम बंगाल में होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद एक विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई।

पीड़िता ने बताई आपबीती

पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि पति से झगड़े के बाद वह घर से निकली थी। इसी दौरान एक युवक ने उसे नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया और बाद में कोठे में बेच दिया। फिलहाल महिला को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि गिरफ्तार कोठा संचालक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।