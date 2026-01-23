VIDEO: NEET छात्रा मौत को लेकर महिला संगठन का शंभू गर्ल्स हॉस्टल के सामने जोरदार प्रदर्शन

Edited By Ramanjot, Updated: 23 Jan, 2026 03:58 PM
पटना के कंकड़बाग चित्रगुप्त नगर स्थित मुन्नाचक शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर पीड़ित छात्रा गायत्री को न्याय दिलाने की मांग...
Patna NEET Student Death : पटना के कंकड़बाग चित्रगुप्त नगर स्थित मुन्नाचक शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर पीड़ित छात्रा गायत्री को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अब महिला संगठन भी सड़कों पर आ गई है और पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर वह धरने पर बैठ गई है। जोरदार प्रोटेस्ट करते हुए महिला संगठन ने कहा कि, सरकार और प्रशासन पूरे मामले में लीपापोती कर रही है। 13 दिन हो चुका है हॉस्पिटल भी चल रहा है। हॉस्टल भी सील नहीं हुआ है। संगठन की महिलाओं ने कहा कि सरकार अपने आप को सुशासन की रहती है लेकिन सुशासन की सरकार पूरी तरह से ध्वस्त है...