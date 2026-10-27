बिहार विधान परिषद चुनाव: तिरहुत शिक्षक सीट पर BJP के नरेंद्र प्रसाद सिंह की जीत, समर्थकों में खुशी की लहर

बिहार विधान परिषद के तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार नरेंद्र प्रसाद सिंह ने मंगलवार को जीत दर्ज की। अधिकारियों ने बताया कि सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी भूषण कुमार झा को 594 मतों के अंतर से...

पटना: बिहार विधान परिषद के तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार नरेंद्र प्रसाद सिंह ने मंगलवार को जीत दर्ज की। अधिकारियों ने बताया कि सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी भूषण कुमार झा को 594 मतों के अंतर से हराया। अधिकारियों के अनुसार, सिंह को 2,945 वोट मिले, जबकि झा को 2,351 मतों से संतोष करना पड़ा। इस जीत के साथ विधान परिषद में सिंह की वापसी होगी। वह पिछले चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे।



भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) समर्थित उम्मीदवार और तीन बार के विधान परिषद सदस्य संजय कुमार सिंह इस चुनाव में प्रमुख दावेदार के रूप में उभरने में नाकाम रहे। नरेंद्र प्रसाद सिंह की जीत की खबर मिलते ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) खेमे में जश्न शुरू हो गया और समर्थकों ने एक-दूसरे को बधाई दी। मतगणना के दौरान मुकाबला काफी करीबी रहा। भाकपा समर्थित उम्मीदवार डॉ. संजय कुमार सिंह के मजबूत दावेदारी पेश करने में विफल रहने के बाद मुख्य मुकाबला नरेंद्र प्रसाद सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार भूषण कुमार झा के बीच सिमट गया।

दोनों के बीच मतगणना के दौरान कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन अंततः सिंह ने 594 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। जीत के बाद सिंह ने कहा कि यह जीत राजग और उसके कार्यकर्ताओं की है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय गठबंधन के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और समर्थन को दिया। तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणाम को क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिणाम की औपचारिक घोषणा और निर्वाचन प्रमाणपत्र जारी किए जाने की उम्मीद है।

