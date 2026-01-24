आखिर क्यों इस IPS अधिकारी ने मांगा VRS, राष्ट्रपति वीरता पदक से हो चुके सम्मानित

Main Menu

Edited By Harman, Updated: 24 Jan, 2026 04:44 PM

madhya pradesh ips abhishek tiwari vrs

IPS Abhishek Tiwari VRS : मध्य प्रदेश कैडर के 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिषेक तिवारी (IPS Abhishek Tiwari) ने भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा गृह विभाग को सौंपते हुए नौकरी छोड़ने का कारण व्यक्तिगत बताया है। बताया जा रहा है कि अब वे आईटी सेक्टर में अपना भविष्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं।

राष्ट्रपति वीरता पदक से हो चुके सम्मानित

अभिषेक तिवारी मूल रूप से सिवनी जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और इसके बाद फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया। वर्ष 2012 में यूपीएससी परीक्षा पास कर 2013 में वे आईपीएस बने थे। आईपीएस अभिषेक तिवारी को राष्ट्रपति वीरता पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है।

नक्सल विरोधी अभियानों में निभाई अहम भूमिका

बालाघाट में एसपी रहते हुए उन्होंने 2019 और 2020 में नक्सल विरोधी अभियानों में अहम भूमिका निभाई थी। नक्सल नियंत्रण में उनके साहसिक कार्यों के लिए उन्हें यह सम्मान मिला था। अभिषेक तिवारी प्रदेश के कई जिलों में पुलिस अधीक्षक (SP) के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

