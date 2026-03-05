रिटायर्ड आर्मी जनरल बने बिहार के नए राज्यपाल, अब संभालेंगे राजभवन की कमान

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 05 Mar, 2026 11:28 PM

पटना: बिहार में नई सरकार के गठन की चर्चा के बीच केंद्र सरकार ने राज्यपाल पद पर अहम बदलाव किया है। केंद्र ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल Syed Ata Hasnain को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। वे मौजूदा राज्यपाल Arif Mohammad Khan की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे। सरकारी आदेश के अनुसार, जल्द ही वे शपथ लेकर Raj Bhavan Patna में अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब राज्य की राजनीति में नए समीकरण और सरकार गठन को लेकर चर्चाएं तेज हैं।

कौन हैं सैयद अता हसनैन?

Syed Ata Hasnain भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं और उन्हें सुरक्षा मामलों का गहरा अनुभव माना जाता है। सेना में अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां संभालीं।

उनकी प्रमुख भूमिकाएं इस प्रकार रही हैं:

भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक सेवा

XV Corps (Indian Army) यानी श्रीनगर स्थित 15 कोर का नेतृत्व

XXI Corps (Indian Army) का कमांड

Jammu and Kashmir में कई अहम सैन्य तैनातियां और काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशनों में भूमिका

सेना से रिटायर होने के बाद भी वे राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक विषयों से जुड़े रहे।

रिटायरमेंट के बाद भी अहम जिम्मेदारियां

सेना से सेवानिवृत्ति के बाद भी हसनैन कई महत्वपूर्ण संस्थानों से जुड़े रहे।

National Disaster Management Authority (NDMA) के सदस्य रहे

Central University of Kashmir के चांसलर की जिम्मेदारी संभाली

कई थिंक टैंकों और सुरक्षा मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाई

वे अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा, पाकिस्तान नीति और जम्मू-कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण प्रस्तुत करते रहे हैं।

बिहार की राजनीति में क्यों अहम है यह नियुक्ति?

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, बिहार में बदलते राजनीतिक माहौल के बीच यह नियुक्ति काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने, सरकार गठन और संवैधानिक प्रक्रियाओं में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में सुरक्षा और प्रशासनिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को इस पद पर लाना केंद्र की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

जल्द होगा शपथ ग्रहण

सूत्रों के मुताबिक, नए राज्यपाल जल्द ही शपथ लेकर राजभवन में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इसके बाद वे राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे।

