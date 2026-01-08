इकलौते बेटे की मौत के बाद कौन संभालेगा अनिल अग्रवाल का साम्राज्य? उत्तराधिकारी की दौड़ में सबसे आगे ये नाम

Vedanta Group Successor: अग्निवेश अग्रवाल के बच्चे भी उत्तराधिकार के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि दंपती ने अपने बच्चों को हमेशा मीडिया से दूर रखा।

Vedanta Group Successor: जाने-माने उद्योगपति और वेदांता समूह के संस्थापक अनिल अग्रवाल के पुत्र अग्निवेश अग्रवाल (Agnivesh Agarwal Death) का बुधवार को निधन हो गया। उनके निधन से उद्योग जगत में शोक की लहर दौड़ गई। इसके साथ ही वेदांता समूह के उत्तराधिकार को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्योंकि उन्हें कंपनी का अगला उत्तराधिकारी माना जा रहा था। लेकिन अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अनिल अग्रवाल के रिटायर होने के बाद उनकी विरासत कौन संभालेगा।

5 लाख करोड़ से ज्यादा है वेदांता ग्रुप की वैल्यू

वेदांता लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक का संयुक्त मार्केट कैप करीब 4.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा ग्रुप की अन्य कंपनियों को मिलाकर वेदांता ग्रुप की कुल वैल्यू 5 लाख करोड़ रुपये से ऊपर आंकी जाती है।

प्रिया अग्रवाल सबसे आगे

अग्निवेश अग्रवाल के निधन के बाद उत्तराधिकार की दौड़ में सबसे प्रमुख नाम प्रिया अग्रवाल का है, जो अनिल अग्रवाल की बेटी हैं। प्रिया अग्रवाल वेदांता और हिंदुस्तान जिंक के बोर्ड में शामिल हैं। वह हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन भी हैं।

क्या अग्निवेश के बच्चे भी बन सकते हैं दावेदार?

अग्निवेश अग्रवाल के बच्चे भी उत्तराधिकार के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि दंपती ने अपने बच्चों को हमेशा मीडिया से दूर रखा।

जानें अग्निवेश अग्रवाल के बारे में

अग्निवेश अग्रवाल का जन्म 3 जून 1976, पटना (बिहार) में हुआ। उन्होंने मेयो कॉलेज, अजमेर से शिक्षा ग्रहण की। वे बॉक्सिंग और घुड़सवारी के शौकीन थे। अग्निवेश वेदांता की तलवंडी साबो पावर लिमिटेड से जुड़े थे और हिंदुस्तान जिंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनकी शादी पूजा बांगुर से हुई थी, जो श्री सीमेंट के एमडी हरि मोहन बांगुर की बेटी हैं। बांगुर परिवार कोलकाता के सबसे अमीर कारोबारी परिवारों में गिना जाता है।



