  • Viral MMS: 7 मिनट 11 सेकेंड का वीडियो क्यों हो रहा है इतना वायरल? सोशल मीडिया पर मची है खोज की होड़!

Edited By Ramanjot, Updated: 08 Jan, 2026 06:49 AM

7 minute 11 second video viral

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले 19 मिनट 34 सेकेंड का कथित वीडियो लोगों के बीच तेजी से फैला था और अब 7 मिनट 11 सेकेंड का एक नया वीडियो इंटरनेट पर सुर्खियों में है।

Viral MMS: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले 19 मिनट 34 सेकेंड का कथित वीडियो लोगों के बीच तेजी से फैला था और अब 7 मिनट 11 सेकेंड का एक नया वीडियो इंटरनेट पर सुर्खियों में है। यह वीडियो Umair Viral Video 7 Minute 11 Second नाम से लगातार सर्च किया जा रहा है।

यूजर्स इसे लेकर अलग-अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वीडियो असली है या फिर किसी तरह की एडिटिंग या AI तकनीक का नतीजा है। यही वजह है कि लोग इसके ओरिजनल क्लिप की तलाश में गूगल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खंगाल रहे हैं।

सोशल मीडिया पर पाकिस्तान कनेक्शन का दावा

वायरल हो रहे पोस्ट्स में कहा जा रहा है कि यह वीडियो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। कई अकाउंट्स पर इसके छोटे-छोटे हिस्से शेयर किए जा रहे हैं, जो लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा रहे हैं।

दावों के मुताबिक, वीडियो में एक युवक और एक युवती दिखाई देते हैं। युवती कथित तौर पर घर के अलग-अलग हिस्सों को कैमरे में दिखाती नजर आती है। हालांकि यह युवती कौन है, क्या करती है और कहां की रहने वाली है, इसे लेकर कोई भी आधिकारिक या विश्वसनीय जानकारी सामने नहीं आई है।

पुलिस या सरकारी एजेंसी की चुप्पी

इस वायरल वीडियो को लेकर अब तक पाकिस्तान की किसी भी सरकारी एजेंसी या पुलिस विभाग की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले 19 मिनट 34 सेकेंड वाले कथित वीडियो के मामले में कई राज्यों की पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी थी कि ऐसे वीडियो को शेयर करने पर कार्रवाई हो सकती है।

फिलहाल, 7 मिनट 11 सेकेंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग सच्चाई जानने का इंतजार कर रहे हैं।

