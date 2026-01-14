Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बिहार में 5 साल की बच्ची से हैवानियत! बहला फुसलाकर सुनसान जगह ले गया दरिंदा, फिर करने लगा रेप; विरोध किया तो कर दिया ये कांड

बिहार में 5 साल की बच्ची से हैवानियत! बहला फुसलाकर सुनसान जगह ले गया दरिंदा, फिर करने लगा रेप; विरोध किया तो कर दिया ये कांड

Edited By Swati Sharma, Updated: 14 Jan, 2026 02:26 PM

a 5 year old girl was subjected to horrific abuse in bihar

Bihar Rape News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पांच साल की बच्ची के साथ गांव के एक युवक ने यौन उत्पीड़न की कोशिश की। इतना ही नहीं, जब बच्ची के परिजनों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की...

Bihar Rape News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पांच साल की बच्ची के साथ गांव के एक युवक ने यौन उत्पीड़न की कोशिश की। इतना ही नहीं, जब बच्ची के परिजनों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई, जिससे बच्ची की मां का गर्भपात हो गया। वहीं, शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

बहला फुसलाकर सुनसान जगह ले गया दरिंदा, फिर....

जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के सकरा थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के परिजनों के अनुसार, गांव का एक युवक बच्ची को बहला फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया। वहां पर वह बच्ची के साथ दुष्कर्म करने लगा। बच्ची ने विरोध किया और जोर-जोर से चिल्लाने लगी। जब तब लोग वहां पर पहुंचे तब तक युवक बच्ची को छोड़कर भाग गया। इसके बाद पीड़ित बच्ची के परिवार वाले आरोपित युवक के घर गए, लेकिन युवक के परिवार वाले उनके साथ ही मारपीट करने लगे। इस मारपीट में पीड़ित बच्ची की मां का गर्भपात हो गया।

वहीं, मंगलवार को पीड़ित बच्ची के पिता ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी की तलाशी अभी जारी है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल, मां और बेटी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!