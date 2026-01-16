Bihar News: दिल्ली की तर्ज पर मुंबई में बन रहा 30 मंजिला बिहार भवन, जानिए क्या है खासियत

Bihar News: अब दिल्ली की तर्ज पर मुंबई में भी बिहार भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसके निर्माण से संबंधित विस्तृत योजना तैयार की गई है। यह जानकारी भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने विज्ञप्ति जारी कर दी। उन्होंने बताया कि भवन निर्माण विभाग की ओर...

Bihar News: अब दिल्ली की तर्ज पर मुंबई में भी बिहार भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसके निर्माण से संबंधित विस्तृत योजना तैयार की गई है। यह जानकारी भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने विज्ञप्ति जारी कर दी। उन्होंने बताया कि भवन निर्माण विभाग की ओर से मुंबई के एलिफिंस्टन एस्टेट (मुंबई पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र) में बिहार भवन के निर्माण की योजना है। यह भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त बेसमेंट समेत करीब 30 मंजिला होगा।



वहीं, इसके निर्माण को लेकर मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 314 करोड़ 20 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इससे इस परियोजना को अधिक गति मिलेगी। इस भवन में सरकारी कार्यों, बैठकों और आवासन की सुविधा होगी। खासकर बिहार से कैंसर का इलाज कराने के लिए मुंबई आने वाले लोगों के रहने के खासतौर से इंतजाम होंगे। विभागीय सचिव कुमार रवि ने बताया कि मुंबई में बिहार भवन के निर्माण का निर्णय बिहार की प्रगति एवं जनकल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहां बिहारवासियों को खासकर कैंसर जैसे गंभीर रोगों से जूझ रहे मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए डोरमेट्री समेत अन्य विशेष सुविधाएं होगी।

भवन में क्या है खासियत

मुंबई में बनने वाला यह बिहार भवन करीब 0.68 एकड़ में बनेगा। इस बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई जमीन से 69 मीटर होगी। इसमें 178 कमरा का निर्माण किया जायेगा। इसमें मरीजों और परिजनों के लिए 240 बेड की क्षमता वाला डोरमेट्री होगा। सेंसर आधारित स्मार्ट ट्रिपल/डबल डेकर पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें एक बार में 233 गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था होगी। यहां 72 लोगों के बैठने की क्षमता वाला कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा कैफेटेरिया, मेडिकल रूम समेत अन्य जरूरी सुविधाएं भी विकसित की जायेगी।