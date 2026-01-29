दर्दनाक सड़क हादसे में महिला सब इंस्पेक्टर की मौत, अनियंत्रित ट्रक ने मारी टक्कर; सिपाही घायल

पुलिस अधीक्षक अम्बरीष राहुल ने गुरुवार को बताया कि ढिबरा थाना में पदस्थापित अवर निरीक्षक रिंकी कुमारी बुधवार की रात स्कूटी से औरंगाबाद से अपने थाना लौट रही थी। इस दौरान पिपरडीह मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 (जीटी रोड) पर अनियंत्रित ट्रक ने...

SI died in Road Accident : बिहार में औरंगाबाद जिले से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जिसमें महिला पुलिस अवर निरीक्षक की मौत हो गई तथा एक सिपाही घायल हो गया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई।



पुलिस अधीक्षक अम्बरीष राहुल ने गुरुवार को बताया कि ढिबरा थाना में पदस्थापित अवर निरीक्षक रिंकी कुमारी बुधवार की रात स्कूटी से औरंगाबाद से अपने थाना लौट रही थी। इस दौरान पिपरडीह मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 (जीटी रोड) पर अनियंत्रित ट्रक ने स्कूटी में टक्कर मार दी। इस घटना में रिंकी कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसकी स्कूटी पर सवार सिपाही भी घायल हो गया। दोनों को औरंगाबाद सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रिंकी कुमारी को मृत घोषित कर दिया।



आज पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मृत अवर निरीक्षक को श्रद्धांजलि अर्पित की और शव को उनके पैतृक जिले जमुई भेज दिया गया। मृतका जमुई जिले के लछुआई थाना के भुल्लो गांव की रहने वाली थी। राहुल ने बताया कि मृत पुलिस अवर निरीक्षक के परिजनों को सरकारी प्रावधानों के अनुसार सहायता राशि दी जाएगी।



