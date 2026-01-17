Main Menu

Patna IPS Mess: नीतीश सरकार की पुलिस अधिकारियों को बड़ी सौगात,पटना में बनेगा नया IPS मेस भवन;मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

Edited By Harman, Updated: 17 Jan, 2026 03:00 PM

a new ips mess will be built for police officers in patna

Patna IPS Mess: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) ने शनिवार को कहा कि पटना जिलान्तर्गत पुलिस ऑफिसर्स मेस (IPS Mess) के नए भवन के निर्माण से पुलिस अधिकारियों को बेहतर कार्य-सह-निवास सुविधा उपलब्ध होगी। 

सम्राट चौधरी ने आज बयान जारी कर कहा कि पटना जिलान्तर्गत पुलिस ऑफिसर्स मेस के नए भवन के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि आईपीएस मेस का भवन बी जी 4 स्ट्रक्चर संरचना में निर्मित किया जाएगा, जिसमें फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाएं शामिल होंगी। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 37 करोड़ 39 लाख 63 हजार 400 रुपये हैं। 

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के लिए आधुनिक, सुरक्षित और सुविधायुक्त आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हाल में ही पूर्वी चम्पारण में पुलिस अधीक्षक के नए कार्यालय भवन, रोहतास के डिहरी पुलिस केन्द्र में रक्षित कार्यालय एवं शस्त्रागार भवन तथा लखीसराय पुलिस केन्द्र में महिला पुलिस कर्मियों के लिए 200 बेड क्षमता वाले आधुनिक बैरक के निर्माण को मंजूरी दी और अब पटना जिलान्तर्गत आईपीएस मेस के आधुनिक भवन निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इस भवन निर्माण से पुलिस अधिकारियों को बेहतर कार्य-सह-निवास सुविधा उपलब्ध होगी। सरकार का लक्ष्य है कि पुलिस बल को बेहतर सुविधाएं देकर कानून-व्यवस्था को और सुद्दढ़ किया जाए।
 

