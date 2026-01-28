झाड़-फूंक की आड़ में तांत्रिक की हैवानियत, घर में महिला को अकेली देख किया दुष्कर्म, अब पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

Bihar Crime News : बिहार के बेगूसराय जिले से एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां खुद को तांत्रिक बताने वाले एक व्यक्ति पर महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता का शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़...

Bihar Crime News : बिहार के बेगूसराय जिले से एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां खुद को तांत्रिक बताने वाले एक व्यक्ति पर महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता का शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया।

झाड़-फूंक के नाम पर गांव में रह रहा था आरोपी

पुलिस के अनुसार, हेडक्वार्टर डीएसपी निखिल कुमार ने बताया कि आरोपी पिछले करीब दस दिनों से गांव में रह रहा था और खुद को तांत्रिक बताकर झाड़-फूंक और इलाज का दावा कर रहा था।पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पीड़िता अपने बच्चों के साथ घर में अकेली रहती थी। इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी मंगलवार तड़के महिला के घर में घुसा और कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के दौरान महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया।

पुलिस जांच में जुटी

ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी खुद को चमत्कारी शक्तियों वाला तांत्रिक बताता था और महिलाओं की बीमारियों को ठीक करने का दावा करता था। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। आरोपी फिलहाल खुद को निर्दोष बता रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।