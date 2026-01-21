जमुई में 2 दोस्तों के साथ भयानक हादसा...एक की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने काटा बवाल

Edited By Swati Sharma, Updated: 21 Jan, 2026 01:27 PM
Jamui Road Accident: बिहार में जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत से आक्रोशित लोगों ने बुधवार की सुबह मलयपुर-लक्ष्मीपुर मुख्य मार्ग को जाम कर यातायात बाधित कर दिया। पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि...
Jamui Road Accident: बिहार में जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत से आक्रोशित लोगों ने बुधवार की सुबह मलयपुर-लक्ष्मीपुर मुख्य मार्ग को जाम कर यातायात बाधित कर दिया।
दोस्त के साथ बाइक से जा रहा था युवक
पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि मनुष्यघटा विशनपुर पुल के समीप मंगलवार देर शाम ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार एक्य युवक की मौत हो गई, जबकि उसका एक दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान नूमर गांव निवासी रंजीत यादव के रूप में हुई है। रंजीत अपने दोस्त लव कुमार के साथ बाइक से जा रहा था, तभी मनुष्यघटा विशनपुर पुल के पास तेज रफ्तार अज्ञात ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में रंजीत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया है।
आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम
सूत्रों ने बताया कि हादसे के बाद बुधवार सुबह आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने शव के साथ नूमर चौक के समीप मलयपुर-लक्ष्मीपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। सूत्रों ने बताया कि मंगलवार की शाम में ही शव का पोस्टमाटर्म कराकर परिजनों को सौंप दिया गया था। इसके बावजूद बुधवार सुबह मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर जाम को समाप्त करवाया।