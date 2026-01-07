Main Menu

बिहार के इस जिले में 1.10 करोड़ की चोरी! बंद घर से उड़ा ले गए 87 लाख कैश और 23 लाख के गहने, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस

Siwan Crime News: बिहार के सीवान जिले से चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहां चोर एक बंद घर को निशाना बनाते हुए करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपये की लूट कर फरार हो गए। वहीं चोरी की इतनी बड़ी वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस चोरों की तलाश में सघन सर्च अभियान चला रही है।

Siwan Crime News: बिहार के सीवान जिले से चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहां चोर एक बंद घर को निशाना बनाते हुए करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपये की लूट कर फरार हो गए। वहीं चोरी की इतनी बड़ी वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस चोरों की तलाश में सघन सर्च अभियान चला रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना बसंतपुर थाना क्षेत्र के बरवां खुर्द गांव की है। बताया जा रहा है कि गृहस्वामी पटना में कृषि प्लास्टिक पाइप निर्माण का व्यवसाय करते है। मकान लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था। चोर मौके का फायदा उठाकर ताले काटकर घर में घुस गए। घर में रखे 87 लाख रुपये नकद और करीब 23 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। गृहस्वामी का कहना है कि व्यवसाय से जुड़े लेन-देन और जमीन खरीदने के लिए घर में इतनी बड़ी मात्रा में कैश रखा हुआ था।

इधर घटना की सूचना मिलते ही बसंतपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहीं जिले में हुई चोरी की इतनी बड़ी वारदात ने लोगों में भय का माहौल कायम कर दिया। फिलहाल पुलिस चोरी की वारदात का खुलासा करने के लिए गहनता से जांच में जुट गई है।


 

