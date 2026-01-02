दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए युवक की बेरहमी से हत्या, कार को लेकर हुआ था झगड़ा...इलाके में दहशत

Edited By Swati Sharma, Updated: 02 Jan, 2026 02:02 PM
Vaishali Murder News: बिहार के वैशाली जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर पिकनिक मनाने आए युवक की हत्या कर दी गई। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
जानकारी के मुताबिक, घटना वैशाली के पार्क स्थित वियतनाम भवन के पास की है। मृतक की पहचान सारण जिले के भेल्दी निवासी लाल बहादुर राम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि नए साल के मौके लाल बहादुर राम अपने कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने वैशाली आया था। इसी दौरान वियतनाम भवन के पास स्थानीय युवकों के साथ उनकी कार को लेकर बहस हो गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। वहीं, मारपीट के दौरान लाल बहादुर राम की मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।
इलाके में दहशत
इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस घटना में दो अन्य युवक भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं, इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों को जल्द से जल्द से गिरफ्तार कर लिया जाएगा।