VIDEO: सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में ABVP ने निकाला मशाल जुलूस, दरिंदों को कड़ी सजा दिलाने की मांग

पूर्णिया में सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद लोगों का गुस्सा उबाल पर है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विशाल मशाल जुलूस निकालकर आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की...

Purnia News: पूर्णिया में सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद लोगों का गुस्सा उबाल पर है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विशाल मशाल जुलूस निकालकर आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की है, इस मशाल जुलूस में जो पोस्टर लगे थे उसमें ये लिखा था कि 'हिंदू समाज शर्मिंदा है, बलात्कारी अभी जिंदा है..’दरअसल, पर ये तस्वीर पूर्णिया की है, जहां ABVP द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। इस मौके पर एबीवीपी के संयोजक नीतीश रिंकू ने बताया कि, पूर्णिया में एक हिंदू लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था जिसमें सभी आरोपी एक खास समाज से थे....