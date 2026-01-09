Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bihar School Closed: इस जिले में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 2 दिन बंद, DM ने जारी किया आदेश

Bihar School Closed: इस जिले में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 2 दिन बंद, DM ने जारी किया आदेश

Edited By Ramanjot, Updated: 09 Jan, 2026 11:00 AM

all schools up to class 8 will remain closed in bihar on january 9 and 10

Bihar School Closed: आदेश के तहत आंगनबाड़ी केंद्र केवल दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे तक संचालित किए जाएंगे। इस दौरान बच्चों को सिर्फ पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

Bihar School Closed: बिहार में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। ऐसे में बेगूसराय जिले में लगातार बढ़ती कड़ाके की ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने 10 जनवरी तक कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने का (Bihar School Closed) आदेश जारी किया है। 

जिला दण्डाधिकारी श्रीकांत शास्त्री (भा.प्र.से.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षा आठ तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। आदेश के अनुसार, जिले में कक्षा आठ तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां 09 जनवरी से 10 जनवरी 2024 तक पूरी तरह बंद रहेंगी। यह निर्णय बच्चों को शीतलहर के प्रतिकूल प्रभाव से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिया गया है। 

बोर्ड और प्री-बोर्ड परीक्षाएं रहेंगी जारी

वहीं कक्षा नौ से बारह तक की कक्षाओं का संचालन केवल सुबह 10:00 बजे से शाम 04:30 बजे तक किया जाएगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड एवं प्री-बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित कक्षाएं और परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी, ताकि परीक्षार्थियों की तैयारी और समय-सारिणी प्रभावित न हो।

आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर भी निर्देश जारी

आदेश के तहत आंगनबाड़ी केंद्र केवल दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे तक संचालित किए जाएंगे। इस दौरान बच्चों को सिर्फ पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

और ये भी पढ़े


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!