VIDEO: निगरानी के हत्थे चढ़ा एक और भ्रष्टाचारी, अकबरपुर थाने का SI 25 हजार रिश्वत लेते रंगेहाथ दबोचा

04 Jan, 2026

Bihar news: अकबरपुर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक प्रमोद कुमार पटेल को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना ने 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उन पर आपराधिक मामले में मदद करने और गिरफ्तारी रोकने के एवज में घूस मांगने का आरोप था। नवादा निवासी विकास कुमार की शिकायत पर ब्यूरो ने सत्यापन के बाद यह कार्रवाई की।

