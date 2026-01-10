Katihar Crime News: कटिहार पुलिस का बड़ा एक्शन, हथियार और ड्रग्स तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार

कटिहार पुलिस ने अवैध हथियार और मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है।

Katihar Crime News: कटिहार पुलिस ने अवैध हथियार और मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में स्मैक, गांजा, अवैध हथियार, नकदी और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया है।

पुलिस को 8 जनवरी 2026 को गुप्त सूचना मिली थी कि नगर थाना क्षेत्र के डहेरिया लक्ष्मी टोला निवासी रितेश कुमार अपने घर में अवैध हथियार और मादक पदार्थ छिपाकर रखे हुए है। सूचना के सत्यापन के बाद नगर थाना पुलिस ने रितेश कुमार के घर पर छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से तीन देशी कट्टा, दो जिंदा कारतूस, 8.07 ग्राम स्मैक, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, एक मोबाइल फोन, भूमि एग्रीमेंट से जुड़े कागजात और 3 लाख 55 हजार रुपये से अधिक नकद बरामद किए। इसके बाद रितेश कुमार (उम्र 40 वर्ष) को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ के दौरान रितेश कुमार की स्वीकारोक्ति के आधार पर पुलिस को तस्करी नेटवर्क से जुड़े एक अन्य आरोपी सुजीत कुमार की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बाटा चौक, कटिहार से मोटरसाइकिल सवार सुजीत कुमार को गिरफ्तार किया। उसके पास से 9.167 किलोग्राम गांजा, 101.57 ग्राम स्मैक, दो मोबाइल फोन और नकद राशि बरामद की गई।

पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर तस्करी गिरोह से जुड़े दो अन्य अभियुक्तों — उमेश महतो उर्फ बल्लू और जलज कुमार — को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार सभी अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास पहले से रहा है।

इस पूरे मामले में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। कटिहार पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध हथियार और नशा कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम

रितेश कुमार (40 वर्ष), निवासी डहेरिया लक्ष्मी टोला, थाना नगर, कटिहार

सुजीत कुमार (32 वर्ष), निवासी हरनाथ चक, थाना नवगछिया, जिला भागलपुर

उमेश महतो उर्फ बल्लू, निवासी डहेरिया, थाना नगर, कटिहार

जलज कुमार, निवासी डहेरिया, थाना नगर, कटिहार

बरामद सामानों की सूची