Gold Price Today: सोने की कीमत में बड़ी गिरावट! खरीदारी से पहले जानिए आपके शहर का लेटेस्ट रेट

16 Feb, 2026
Gold Rate Today : 16 फरवरी 2026 को सोने की कीमतों में एक बार फिर उतार-चढ़ाव देखने को मिला। अंतरराष्ट्रीय संकेतों और वायदा बाजार की हलचल का असर बिहार के सर्राफा बाजारों पर भी साफ दिखा। राजधानी पटना समेत राज्य के प्रमुख शहरों में आज सोने के रेट में बदलाव दर्ज किया गया।
MCX पर सोने का वायदा भाव टूटा
दोपहर तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का वायदा भाव करीब 0.38% की गिरावट के साथ लगभग ₹1,55,302 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में यह करीब ₹1,56,200 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
बाजार जानकारों के मुताबिक जनवरी के आखिरी सप्ताह में सोना रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचा था, जिसके बाद अब मुनाफावसूली और मांग में नरमी के कारण कीमतों में हल्की कमजोरी देखी जा रही है।
IBJA के अनुसार आज का सोने का भाव (कैरेट के हिसाब से)
Indian Bullion and Jewellers Association (IBJA) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सोमवार सुबह से दोपहर तक सोने की कीमतों में तेजी आई। अलग-अलग कैरेट के हिसाब से रेट इस प्रकार रहे:
- कैरेट सुबह का रेट (₹/10 ग्राम) दोपहर का रेट (₹/10 ग्राम)
- 24 कैरेट ₹1,52,765 ₹1,54,080
- 23 कैरेट ₹1,52,153 ₹1,53,463
- 22 कैरेट ₹1,33,933 ₹1,41,137
- 18 कैरेट ₹1,14,574 ₹1,15,560
- 14 कैरेट ₹89,368 ₹90,137
नोट: ये बेस रेट हैं, इनमें जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ सकते हैं।
बिहार के प्रमुख शहरों में आज का गोल्ड रेट (Per 10 Gram)
बिहार में शादी-ब्याह के सीजन और निवेश की मांग को देखते हुए सर्राफा बाजार में रेट थोड़ा अलग हो सकता है। आज के अनुमानित रिटेल रेट इस प्रकार रहे:
- शहर 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट
- पटना ₹1,56,490 ₹1,43,450 ₹1,17,380
- गया ₹1,56,300 ₹1,43,200 ₹1,17,100
- मुजफ्फरपुर ₹1,56,420 ₹1,43,350 ₹1,17,250
- भागलपुर ₹1,56,380 ₹1,43,300 ₹1,17,200
- दरभंगा ₹1,56,350 ₹1,43,280 ₹1,17,180
स्थानीय ज्वैलर्स के अनुसार, शहर और दुकान के हिसाब से 200-500 रुपये तक का अंतर संभव है।
दिल्ली सर्राफा बाजार में भी गिरावट
All India Sarafa Association के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में 24 कैरेट सोना गिरकर करीब ₹1,58,500 प्रति 10 ग्राम (टैक्स सहित) पर आ गया। मांग में कमी के कारण कीमतों में नरमी देखी गई।
अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर
वैश्विक बाजार में हाजिर सोने की कीमतों में हल्की मजबूती दर्ज की गई। न्यूयॉर्क कॉमेक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स में भी तेजी देखी गई, जिसका असर भारतीय बाजार में वायदा कारोबार पर पड़ा। डॉलर की चाल, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और भू-राजनीतिक हालात भी सोने की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।
पिछले कारोबारी दिन का हाल
- दिल्ली में सोना करीब ₹1.58 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ।
- वायदा बाजार में अप्रैल डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में करीब 0.68% की तेजी दर्ज की गई।
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड फ्यूचर्स 0.80% से ज्यादा मजबूत हुआ।
बिहार के खरीदारों के लिए क्या संकेत?
बिहार में इस समय शादी और पारिवारिक समारोहों का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में ज्वैलर्स का मानना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार स्थिर रहा तो कीमतों में सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।