VIDEO: ट्रक और कार की जोरदार टक्कर, फोटो शूट कर वापिस आ रहे तीन दोस्तों की सड़क हादसे में मौत

#Arrah #Bihar #Accident भोजपुर जिले के गजराजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बामपाली फोर लेन पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हो गई वहीं एक अन्य युवक...

Road Accident : भोजपुर जिले के गजराजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बामपाली फोर लेन पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हो गई वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार, चारों युवक आपस में दोस्त थे और फोर व्हीलर से फोटोशूट कर वापस लौट रहे थे। डायल 112 के सिपाही ने बताया कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है...