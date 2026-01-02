Main Menu

  • Begusarai News: तेघड़ा में बड़ी पुलिस कार्रवाई, अवैध हथियारों के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Jan, 2026 09:37 PM

तेघड़ा थाना क्षेत्र में बेगूसराय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो कुख्यात अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 03 देशी कट्टा, 15 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन और 12,010 रुपये नकद बरामद किए हैं।

बेगूसराय: तेघड़ा थाना क्षेत्र में बेगूसराय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो कुख्यात अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 03 देशी कट्टा, 15 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन और 12,010 रुपये नकद बरामद किए हैं।

पंचायत भवन के पास बैठकर रच रहे थे बड़ी वारदात की साजिश

पुलिस कार्यालय बेगूसराय से जारी जानकारी के अनुसार, 1 जनवरी 2026 की शाम तेघड़ा थाना की गश्ती टीम को ग्राम दुलारपुर स्थित पंचायत भवन के पास दो संदिग्ध व्यक्तियों के अवैध हथियार के साथ मौजूद होने की गुप्त सूचना मिली थी। आशंका जताई गई कि दोनों किसी संगीन अपराध को अंजाम देने की फिराक में थे।

सूचना मिलते ही की गई त्वरित घेराबंदी

सूचना से वरीय पुलिस पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए निर्देश प्राप्त किया गया। इसके बाद तेघड़ा थाना की गश्ती टीम और सशस्त्र बल ने पंचायत भवन की चारों ओर से घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही दोनों आरोपी भागने लगे, लेकिन तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने उन्हें मौके पर ही दबोच लिया।

तलाशी में हथियार, कारतूस और नकदी बरामद

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की विधिवत तलाशी लेने पर उनके पास से 03 देशी कट्टा, 15 जिंदा कारतूस, 01 मोबाइल फोन और ₹12,010 नकद बरामद किए गए, जिन्हें मौके पर ही जप्त कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान

  • मन्नु कुमार (उम्र 35 वर्ष)
  • पिता – दिनेश चौधरी
  • निवासी – दुलारपुर नयाटोला, वार्ड-04, थाना तेघड़ा, जिला बेगूसराय
  • सुमित कुमार (उम्र 30 वर्ष)
  • पिता – रामप्रकाश सिंह
  • निवासी – बीहट इब्राहिमपुर, थाना एफसीआई, जिला बेगूसराय

दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है गंभीर

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मन्नु कुमार के खिलाफ पहले से रंगदारी और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। वहीं सुमित कुमार हत्या, डकैती की तैयारी, पुलिस पर हमला और आर्म्स एक्ट जैसे कई संगीन मामलों में नामजद रह चुका है।

आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज, आगे की कार्रवाई जारी

इस संबंध में तेघड़ा थाना कांड संख्या 02/26 (दिनांक 01.01.26) दर्ज कर धारा 25(1-b)a/26/35 आर्म्स एक्ट के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे और भी खुलासे हो सकते हैं।

