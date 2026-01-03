Begusarai crime news: अपहरण के बाद हत्या का खुलासा, बेगूसराय पुलिस की बड़ी कार्रवाई

लोहियानगर थाना क्षेत्र में युवक के अपहरण के बाद निर्मम हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले की गहन जांच के दौरान पुलिस टीम ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है

Begusarai crime news: लोहियानगर थाना क्षेत्र में युवक के अपहरण के बाद निर्मम हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले की गहन जांच के दौरान पुलिस टीम ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में इस्तेमाल की गई टोयोटा रूमियन कार भी बरामद कर ली गई है।

कैसे खुला अपहरण–हत्या का मामला

24 दिसंबर 2025 को लोहियानगर थाना में सन्नी कुमार ने आवेदन देकर अपने भाई सुमित कुमार के 23 दिसंबर से लापता होने की सूचना दी थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान पहले ही एक आरोपी प्रकाश कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका था। इसके बाद पुलिस और जिला आसूचना इकाई ने तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर एक और आरोपी तक पहुंच बनाई।

मुंगेर से आरोपी गिरफ्तार, कार भी जब्त

पुलिस टीम ने मुंगेर जिले के सफियासराय थाना क्षेत्र से गुलशन कुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर सुमित कुमार का अपहरण किया था।

आरोपियों ने हत्या के बाद सुमित कुमार के शव को चेरियाबरियारपुर थाना क्षेत्र के रामपुर घाट स्थित गंडक नदी में फेंक दिया था। गुलशन कुमार की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त Toyota Rumion (BR09AW3884) को जब्त कर लिया गया है।

30 दिसंबर को मिला था शव

पुलिस के अनुसार सुमित कुमार का शव 30 दिसंबर 2024 को बरामद कर लिया गया था। मामले में आगे की विधिसम्मत कार्रवाई जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है।

पुलिस टीम की अहम भूमिका

इस कार्रवाई में लोहियानगर थाना पुलिस, जिला आसूचना इकाई, STF और विशेष बल की संयुक्त टीम शामिल रही। छापेमारी का नेतृत्व थाना प्रभारी जितेंद्र राम ने किया।