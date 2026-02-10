Silver Price Today Bihar: चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, पटना समेत बिहार में जानिए आज का ताजा रेट

Edited By Ramanjot, Updated: 10 Feb, 2026 04:33 PM

चांदी की कीमतों में मंगलवार 10 फरवरी 2026 को एक बार फिर तेज गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू बाजार से लेकर वायदा कारोबार तक, हर जगह दबाव देखने को मिला।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव करीब 1.06 फीसदी टूटकर 2,59,848 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

बिहार के सर्राफा बाजारों में भी इस गिरावट का असर साफ दिखा। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे शहरों में चांदी के रेट नीचे आए हैं, जिससे गहने और निवेश की योजना बना रहे लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है।

MCX पर चांदी का हाल

MCX वायदा भाव: ₹2,59,848 प्रति किलो

एक दिन पहले का भाव: ₹2,62,745 प्रति किलो

गिरावट: ₹2,772 प्रति किलो

जनवरी में बना रिकॉर्ड स्तर: ₹4,20,048 प्रति किलो

इंटरनेशनल मार्केट से सपोर्ट

हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों में मजबूती बनी हुई है।

स्पॉट सिल्वर: $80.21 प्रति औंस

COMEX सिल्वर वायदा: $81.70 प्रति औंस

विशेषज्ञों के मुताबिक, डॉलर में कमजोरी और वैश्विक अनिश्चितता चांदी को लॉन्ग टर्म में सपोर्ट दे रही है।

IBJA के अनुसार आज का चांदी का भाव

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के मुताबिक—

सुबह का रेट: ₹2,53,665 प्रति किलो

दोपहर तक बढ़कर: ₹2,57,424 प्रति किलो

Silver Price Today Bihar: बिहार के प्रमुख शहरों में चांदी का ताजा भाव

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो

पटना ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000

गया ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000

मुजफ्फरपुर ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000

भागलपुर ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000

दरभंगा ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000

आरा ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000

बेगूसराय ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000

पूर्णिया ₹2,900 ₹29,000 ₹2,90,000

नोट: ज्वैलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज और GST अलग से लग सकता है।

पिछले कारोबारी दिन क्या हुआ था?

सोमवार को मजबूत वैश्विक संकेतों के चलते चांदी में जबरदस्त उछाल देखा गया था। दिल्ली समेत देश के बड़े सर्राफा बाजारों में चांदी का भाव करीब 6 फीसदी बढ़कर 2.72 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था। यही वजह है कि आज की गिरावट को बाजार में प्रॉफिट बुकिंग माना जा रहा है।

चांदी के वायदा कारोबार की स्थिति

MCX मार्च कॉन्ट्रैक्ट: ₹2,61,745 प्रति किलो

एक दिन की तेजी: करीब 4.74 फीसदी

कारोबार: 6,396 लॉट

खरीदारों के लिए क्या है संकेत?

बिहार में शादी-ब्याह और धार्मिक आयोजनों के चलते चांदी की मांग बनी रहती है। बाजार जानकारों का मानना है कि मौजूदा गिरावट खरीदारी का अच्छा मौका हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो गहनों या निवेश के लिहाज से चांदी लेने की सोच रहे हैं।